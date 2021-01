कुछ ऐसे विंडीज के इस 140 किलो वजनी बॉलर ने बांग्लादेश बोर्ड टीम को दिखाया अपनी गेंदों का वजन, VIDEO

एंजियोप्लास्टी के बाद सौरव गांगुली की हालत स्थिर, प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इलेवन के खिलाफ चटगांव में खेले जा रहे तीन दिनी अभ्यास मैच के दूसरे दिन मेजबान बल्लेबाजों पर रहकीम कॉर्नवॉल का वजन मेजबान बल्लेबाजों पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा! कॉर्नवॉल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 16.4 ओवरों में 30 रन देकर पांच विकेट लेकर सीरीज से पहले बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ट्रेलर दिखाते हुए बता कि वह उनके खिलाफ अच्छी तरह से तैयारी कर लें.

