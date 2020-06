कुछ ऐसे अनूठे अंदाज में इंग्लैंड के खिलाफ रंगभेद पर विरोध प्रदर्शित करेगी विंडीज टीम

इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के क्रिकेटर खेलों में नस्लवाद के विरोधस्वरूप ‘ब्लैक लाइव्स मैटर' का लोगो अपनी शर्टके कॉलर पर पहनेंगे. अमरीकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद इस मसले पर खुलकर बोलने वाले कप्तान जैसन होल्डर ने एक बार फिर एक बयान में कहा ,‘‘ हमारा मानना है कि एकजुटतजा दिखाना और जागरूकता पैदा करने में मदद करना हमारा फर्ज है.' आईसीसी से स्वीकृत लोगो को एलिशा होसाना ने डिजाइन किया है.

