हसीन जहां ने करीना कपूर को जन्मदिन की बधाई के बहाने पति शमी और मीडिया पर ऐसे साधा निशाना

Jab mai class 7th me padti thi us waqt Karina kapur ki pehli film refugee ayi thi aur aj oh 40 years ki hui...lekin ek criminal budha jo 1981 ki paidaish h aur fake marksheet 1990 ka banwata h,khudko hero banene ke chakkar me, mujhe usse umar me jayada batata h meri I'd thi us criminal ke pas lekin media ko show nhi kia. Aur 2018 me hi mujhe 40 years ka bataya jata h media me ,bina koi I'd dekhe ,mujhe koi fark nhi parta agar mujhe koi 40 ,50 ,ya 60 ka bataye aj nhi kal to is umar me ana hi h,lekin bat ye h ke kuch media galat bat kiu failati h wikipedia me meri information galat h......kher,,, happy birthday Karina jee

