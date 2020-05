इसलिए शेन वॉर्न ने की बैगी ग्रीन कैप को लेकर ऑस्ट्रेलियाई अंधभक्ति की आलचोना

अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने जंगलों में लगी आग के पीड़ितों के लिए धन जुटाने में मशहूर ‘बैगी ग्रीन कैप' का सहारा लिया था, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कैप के प्रति अंधभक्ति अच्छी नहीं लगती. वॉर्न ने कहा कि उन्हें अपने देश की तरफ से खेलना पसंद है और यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने बैगी ग्रीन पहनी है या कोई सामान्य टोपी.उन्होंने मेलबर्न के एक रेडियो स्टेशन से कहा, ‘‘मेरा शुरू से मानना रहा है कि आपको यह साबित करने के लिये बैगी ग्रीन कैप पहनने की जरूरत नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलना कितना पसंद करते हो.'

