कुछ ऐसे खिसियाया हुआ जवाब शोएब अख्तर ने दिया गावस्कर की प्रतिक्रिया पर

कुछ दिन पहले शोएब अख्तर के भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज खेलने के प्रस्ताव को भारत के दिग्गजों कपिल देव और गावस्कर दोनों ने ही ठुकरा दिया था. दरअसल शोएब ने कोरोनावायर के कारण प्रभावित हुए लोगों के लिए पैसा जुटाने के लिए दोनों देशों के बीच सीरीज के आयोजन की बात कही थी, जिसे कपिल देव ने तो तुरंत ही खारिज कर दिया था, तो बाद में सनी गावस्कर ने भी नकार दिया था. अब शोएब अख्तर ने गावस्कर के बयान पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

Well Sunny bhai, we did have a snowfall in Lahore last year :)

So nothing is impossible. pic.twitter.com/CwbEGBc45N