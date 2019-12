विराट कोहली ने पिंक बॉल टेस्ट खेलने को लेकर टिम पैनी के कसे हल्के तंज पर दिया यह जवाब

रविवार को टीम विराट की बांग्लादेश पर डे-नाइट टेस्ट (India vs Bangladesh) में जीत के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के दिल भी भारत के खिलाफ पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलने के लिए मचल उठा है! भारत ने ईडेन गॉर्डन में समाप्त हुए इस टेस्ट मैच में मेहमान बांग्लादेश को पारी और 146 रनों के अंतर से मात दी थी. यह भारत की पिछले चार लगातार टेस्ट मैचों में पारी के अंतर से जीत रही. बहरहाल, इस मैच के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई को यह मनाने में लगा है कि भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया दौरे में डे-नाइट टेस्ट मैच खेले. इस बात को लेकर कंगारू कप्तान टिम पैन (Tim Paine) द्वारा भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर किए गए हल्के तंज का भारतीय कप्तान ने बखूबी जवाब दिया है.

Adding one more glistening silverware to our cabinet #TeamIndia#PinkBallTest@Paytmpic.twitter.com/wKvQ7c0yTK