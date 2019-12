इस वजह से अजिंक्य रहाणे का यह कदम कहा जाएगा अनुकरणीय

विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने कप्तान की तरह खुद को फिट रखना चाहती है और इसी से प्रेरित होकर हर खिलाड़ी बिना किसी ब्रेक के अपने स्तर पर जमकर मेहनत कर रहा है. टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अभी-अभी मुम्बई के लिए रणजी मैच खेला है और आने वाले समय में कई दिनों तक उनका कोई मैच नहीं है लेकिन इसके बावजूद वह आराम से घर पर बैठकर इंजॉय करने की जगह जिम में पहुंच गए हैं.

If you are determined enough, weekdays or weekends are just days in the calendar. #NoOffDayspic.twitter.com/RKdZiDQybU