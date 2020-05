इसलिए बीसीसीआई को नहीं भाया शार्दुल ठाकुर का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन, अधिकारी ने कहा...

प्रशासन ने थोड़ी रियायतें दीं, तो टीम इंडिया के लिए नियमित अंतराल में खेलने वाले सीमर शार्दुल ठाकुर ने शनिवार को ट्रेनिंग के लिए खुले में निकलने में देर नहीं लगायी. शार्दुल ठाकुर ने महाराष्ट्र के पलघर जिले में कुछ घरेलू क्रिकेटरों के साथ प्रैक्टिस किया, लेकिन बीसीसीआई शार्दुल के इस प्रैक्टिस सेशन से खफा हो गया है. वैसे बीसीसआई की शार्दुल ठाकुर से नाराजगी काफी हद तक सही है.

On a scale of 1 to rate this super last over by Shardul Thakur!@imShard#NZvIND#TeamIndiapic.twitter.com/Nk7U7JU8bo