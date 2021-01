इस वजह से चेतेश्वर पुजारा ने एडिलेड में 36 पर हुए पतन को सीरीज जीत में पॉजेटिव करार दिया

पिछले दिनों गाबा में भारत की जीत में अहम रोल अदा करने वाले चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Puajara) ने सीरीज में शानदार जीत का श्रेय युवा बल्लेबाजों को दिया है. साथ ही, पुजारा ने बेहतरीन भूमिका के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी श्रेय दिया, जिनकी कप्तानी खासकर मेलबर्न में जीत के बाद चर्चा का विषय बन गयी थी. एडिलेड में भारत अपने सर्वकालिक 36 रन योग पर सिमट गया था, लेकिन इसके बाद सीरीज आगे किसी चमत्कार से कम नहीं रही. और अगर ऐसा रहा, तो इसमें चेतेश्वर पुजारा की भूमिका बहुत ही बड़ी रही.

The only 'common factor' in back to back series wins in Australia! #HappyBirthdayPujara You have proved to the new generation that not only quality of runs but spending quality time at crease is as important. Have a great year ahead #CheteshwarPujara@cheteshwar1pic.twitter.com/dvQU08hdFc