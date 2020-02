इस वजह से डेविड वॉर्नर और एलिस पेरी अपने वर्गों में बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर

सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रिकेट अवॉर्ड्स एलन बॉर्डर मेडल और ऐलिस पेरी को बेलिंडा क्लार्क मेडल से सोमवार को सम्मानित किया गया. आईसीसी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, एलिसा हेली को आस्ट्रेलिया की वनडे और टी-20 महिला क्रिकेट ऑफ द इयर के पुरस्कार के लिए चुना गया. पुरुष खिलाड़ी मार्नस लबुशैन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला. ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला क्रिकेटर को बेलिंडा क्लार्क मेडल से और पुरुष क्रिकेटर को एलन बॉर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है.

The Women's ODI Player of the Year is Alyssa Healy! #AusCricketAwards pic.twitter.com/JPYgWcgaV9

वॉर्नर ने 2016 और 2017 में यह पुरस्कार हासिल किया था जबकि पेरी 2018 में यह पुरस्कार जीत चुकी हैं. वॉर्नर पिछले साल विश्व कप में रोहित शर्मा (648 रन) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने 647 रन बनाए थे. इसके अलावा टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले लबुशैन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला. उन्होंने 15 पारियों में 1249 रन बनाए हैं.

Test cricket's leading run-scorer in 2019 has been honoured as Australia's Test Player of the Year.#AusCricketAwardshttps://t.co/Mjl95abrR7