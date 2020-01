इसलिए इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने मांगी प्रशंसक से माफी

इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे और श्रृंखला के अंतिम टेस्ट मैच के दौरान पवेलियन जाते समय स्थानीय प्रशंसक से अभ्रदता करने पर माफी मांगते हुए कहा कि इस प्रशंसक ने उनके लिए बार बार गंदी भाषा का इस्तेमाल किया. स्टोक्स ने यहां के वंडरर्स मैदान में किये अपने व्यवहार को ‘गैरपेशवर' करार दिया. इंग्लैंड क्रिकेट के संचालकों ने हालांकि दावा किया पहले दिन के खेल के दौरान टीम के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को व्यक्तिगत दुर्व्यवहार (अभद्र भाषा) का सामना करना पड़ा.

Ben Stokes offering somebody out. Things you love to see. National hero.



Will still get a ban though. pic.twitter.com/M0pn2CzyQK