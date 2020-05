इस वजह से इयोन मॉर्गन को है टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर बहुत ही ज्यादा संदेह

इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन को लगता है कि टी20 विश्व कप इस साल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो पाएगा क्योंकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया अपने देश में कोरोना वायरस के दूसरी बार फैलने के जोखिम को लेकर चिंतित रहेगा. ऑस्ट्रेलिया में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच टी20 विश्व कप का आयोजन होना है. यह देश यात्रा प्रतिबंधों और अपनी सीमाओं को सील करने के कारण इस वायरस को फैलने से रोकने में काफी हद तक सफल रहा है.‘प्रेस एसोसिएशन' के अनुसार मॉर्गन ने कहा, ‘‘अगर यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है तो मुझे हैरानी होगी.'

