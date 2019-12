इस वजह से हरभजन सिंह ने बॉस सौरव गांगुली से की चयन समिति में बदलाव की अपील

भारत के सबसे सफल ऑफ स्पिनरों में से एक हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) से चयन समिति में बदलाव करने की अपील की है. हरभजन ने कहा है कि चयन समिति में मजबूत लोग होने चाहिए. दरअसल, हाल ही में सेलेक्शन कमेटी ने विंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 टीम का ऐलान किया था. और इसमें एक फैसला ऐसा रहा, जो सभी को न केवल चौंका गया, बल्कि सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस काफी हैरानी जताई.

I guess they r testing his heart#selectionpanelneedtobechanged need strong people there.. hope dada @SGanguly99 will do the needful https://t.co/RJiGVqp7nk