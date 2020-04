इस वजह से इयान चैपल ने कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए दिया सचिन व रेडपाथ की पारी का हवाला

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने कोविड-19 की वर्तमान महामारी की तुलना पांच दिनी मैच से करते हुए कहा कि इस संकट से निबटने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के लिये धैर्य और दृढ़ संकल्प बनाये रखना तथा थोड़ी पहल करना जरूरी है, जो कि एक टेस्ट क्रिकेटर की प्रमुख विशेषताएं होती है. चैपल ने अपनी बात के समर्थन में सचिन तेंदुलकर और साथी ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज इयान रेडपाथ की प्रभावशाली पारियों का उदाहरण दिया. चैपल ने अपने कॉलम में लिखा, ‘‘वर्तमान का चुनौतीपूर्ण समय दुनिया भर के कई नागरिकों के लिये परीक्षा की घड़ी है. मैंने सीखा है कि खेलों में अमिट छाप छोड़ने वाले खिलाड़ियों पर लागू होने वाले नियम जीवन में मददगार होते हैं.''उन्होंने कहा, ‘‘ जब कोविड-19 महामारी कहर बरपा रही है, तब सभी देशों के नागरिकों को धैर्य, दृढ संकल्प बनाये रखना और थोड़ा पहल करने की जरूरत है. उच्च स्तर पर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिये यह जरूरी विशेषताएं होती हैं''

Ian Chappell rates Sachin Tendulkar's 155 at Chennai as one of the best innings of his career. He said Tendulkar's determination and initiative were rewarded when he put his well thought out plan into operation. He attacked deliveries of Warne pitching in the footmarks!