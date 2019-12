इस वजह से इंग्लैंड कप्तान Joe Root की हो गई राष्ट्रीय टी20 टीम से छुट्टी

इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट को टी-20 से बाहर कर दिया गया है. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए जिस टी-20 टीम का ऐलान किया, उसमें रूट का नाम नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक रूट हालांकि टी-20 विश्व कप के लिए रणनीति का हिस्सा हैं. तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है, जबकि टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने वाले हरफनमौला खिलाड़ी मोइन अली को दोनों टीमों में जगह मिली है.

England's T20I squad for the three-match T20I series against South Africa.



Morgan (C), Moeen, Archer, Bairstow, Buttler, Brown, S. Curran, T. Curran, Denly, Jordan, Malan, Parkinson, Rashid, Roy, Stokes, Wood



