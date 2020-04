इसलिए एमएस धोनी को सलमान खान से बड़ा सुपरस्टार मानते हैं केदार जाधव, लेकिन है अभी भी इस बात का मलाल

इन दिनों जब टीम इंडिया के बड़े-बड़े सितारे सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी बात कहने में व्यस्त हैं, तो भला केदार जाधव भला कैसे पीछे रहे. वीरवार को केदारजाधव (Kedar Jadhav) ने इंस्टाग्राम पर अपने पसंदीदा विषयों पर बात की, तो वहीं दोनों बताया कि सलमान खान और एमएस धोनी के बीच उनका पसंदीदा सुपरस्टार कौन है. केदार जाधव (Kedar Jadhav) ने बताया कि उनके पसंदीदा सुपरस्टार एमएस धोनी (MS Dhoni) हैं. बता नहीं आप जानते हैं या नहीं. और अगर नहीं जानते तो आपको बता देते हैं कि केदार जाधव सलमान खान (Salman Khan) के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं. और कई सार्वजनिक मंचों पर केदार ने इस बात का स्वीकार किया है, लेकिन यह भी सच है कि एमएस के लिए भी केदार के दिल में काफी जगह है. और यह जगह सलमान से ज्यादा है. यही वजह है कि केदार ने एमएस धोनी को सलमान से बड़ा सुपरस्टार माना है.

"CSK fans are just like Our CAPTAIN - no matter what I will back you and be with you in ups and downs. And if you have a family like the CSK fans that we have, we are bound to win more games than other teams," - Kedar Jadhav pic.twitter.com/bMSDudp3gb