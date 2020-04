इस वजह से एमएस धोनी को केविन पीटरसन ने चुना क्रिकेट इतिहास का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान

क्रिकेट के खेल में बाकी खेलों के मुकाबले कप्तान की भूमिका संभवत: सबसे बड़ी है. फिर चाहे बात नवीनतम क्षेत्ररक्षण सजाने की हो, प्रेरणादायक गेंदबाजी की बात हो या फिर बल्लेबाजी में शफल करने की बात हो. क्रिकेट के खेल ने एक से बढ़कर एक कप्तानों को देखा है. क्लाइव लॉयड, कपिल देव, स्टीव वॉ, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग और ग्रीम स्मिथ ऐसे कप्तान रहे हैं, जिनकी कप्तानी की चर्चा होती है और विमर्श किया जा सकता है. निश्चित ही, इनमें से किसी एक को महानतम कप्तान कहना मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन ने क्रिकेट इतिहास का सबसे महान कप्तान चुन लिया है. और उन्होंने एमएस धोनी को सबसे महानतम कप्तान करार दिया है.

“Hey, MSD, why don't you put a fielder over there for me? Scoring runs against you guys is so easy...!”???? pic.twitter.com/OKVukkkSQD