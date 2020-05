इसलिए मोहम्मद कैफ ने टीम विराट के फील्डिंग डिपार्टमेंट पर उठाया यह सवाल

अपने जमाने के बेहतरीन क्षेत्ररक्षकों में से एक मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) का मानना है वर्तमान भारतीय टीम में उनके या युवराज सिंह जैसा कोई संपूर्ण क्षेत्ररक्षक नहीं है. कैफ (Mohammad Kaif) से जब उनके जमाने की तुलना में भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वर्तमान टीम की कमजोरियों के बारे में बताया. अपने जमाने में युवराज सिंह प्वाइंट और कैफ एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैदी से खड़े रहते थे. इन दोनों ने अपने बल्लेबाजी कौशल के साथ साथ क्षेत्ररक्षण के कारण भी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की थी. कैफ ने यूट्यूब चैनल ‘स्पोर्टस्क्रीन' से कहा, ‘‘संपूर्ण क्षेत्ररक्षक बनने के लिए आपको कैच लेने में माहिर बनना होगा, आपका निशाना सटीक होना चाहिए. आप तेज गति से भागने में सक्षम होना चाहिए और तेजी से निकलती गेंद को पकड़ने के लिए आपके पास सही तकनीक होनी चाहिए.'

“चलती फिरती हुई आँखों से अज़ान देखी है,

मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है”



Mothers are God's very own manifestation on earth #MothersDaypic.twitter.com/kYSjZRsV26