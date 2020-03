इसलिए एमएस धोनी ने संन्यास का मन बना लिया, सूत्रों की खबर हालांकि....

पूर्व कप्तान एमएस धोनी के अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर पिछले साल जुलाई के बाद से ही अटकलें चल रही हैं. कोच रवि शास्त्री उनके करियर को लेकर कुछ कहते हैं, तो कोई दिग्गज कुछ कहता है. पर अब जो खबरें सूत्रों या रिपोर्ट् के हवाले से छनकर आ रही हैं, उनके अनुसार एमएस धोनी ने अब क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है और उन्होंने अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी है. हालांकि उन्होंने इस बारे में बीसीसीआई से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बात नहीं की है.

MS DHONI has involved in 2138 Runs with the tail enders ( No.8 - No.10 ) in ODIs



Which is the highest in ODI cricket history. pic.twitter.com/pwJA1uZ4AS