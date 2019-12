इसलिए कोई अपराध नहीं हैं हवाई शॉट खेलना, रोहित शर्मा ने कहा

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit sharma) ने कहा कि हवाई शाट्स खेलना कोई अपराध नहीं है और युवाओं को अपना स्वाभाविक खेल दिखाने की छूट मिलनी चाहिए. रोहित ने अपना अंतरराष्ट्रीय करियर मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरू किया लेकिन वह बाद में सीमित ओवरों के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज बन गए. उन्होंने कहा, ‘बड़े शॉट खेलने में कोई बुराई नहीं है. जब हम छोटे थे , तब खूब लप्पे लगाते थे और हमें नेट्स से बाहर कर दिया जाता था क्योंकि आखिर में तो आप नतीजे चाहते हैं.'

