इसलिए रविचंद्रन अश्विन ने की जनता कर्फ्यू की जमकर सराहना

भारतीय स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने देश में कोरोनावायरस (CoronaVirus) के खतरों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को जारी 'जनता कर्फ्यू' (Jantacurfew) की सराहना की है. अश्विन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए अपने पहले ट्वीट में लिखा, "'जनता कर्फ्यू' की अविश्वसनीय शुरूआत. जैसा कि स्कूल में कहा जाता था 'पिन ड्रॉप साइलेंस'. उम्मीद करता हूं कि यह इस दिन के बाद भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा"

People finding faults with actions of others or pointing out what's wrong with our system, just take a break and look inwards while you strictly practice “social media distancing”. That will be your biggest contribution towards the harmony of the society. ???????? Jai hind