इसलिए रवि शास्त्री ने चारदिनी टेस्ट के विचार को बकवास करार दिया

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने चार दिनी टेस्ट के आइडिया को बकवास करार दिया है. आईसीसी (ICC) ने 2023 टेस्ट चैम्पियनशिप से चार दिनी टेस्ट को अनिवार्य करने का मन बनाया है और इस संबंध में मार्च में होने वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति की बैठक में चर्चा भी होनी है. शास्त्री ने कहा कि आईसीसी का यह आइडिया बकवास है और अगर वह वाकई चार दिनी टेस्ट मैच को कैलेंडर में शामिल करना चाहता है तो फिर उसे टेस्ट खेलने वाली टॉप-6 टीमों के इससे दूर रखना चाहिए.

Ravi Shastri about Dhoni's Future :



" He Finished His Test Cricket, He May Soon End His ODI Career. So He Will Be Left With T20, He Will Definitely Play The IPL. One Thing I Know About Dhoni is That He Will Not Impose Himself On The Team" pic.twitter.com/O4cLyRSYDd