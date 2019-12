इसलिए रिकी पोन्टिंग ने पाकिस्तान बॉलिंग अटैक को सर्वकालिक बदतर करार दिया

अब जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में हार की मुहाने पर खड़ी है, तो पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पोन्टिंग ने मेहमान टीम के बॉलिंग अटैक को अभी तक तक सबसे खराब आक्रमण करार दिया है. वास्तव यह बात तो पूरी तरह साफ भी हो गई कि जब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में 589 रन बनाए, तो पाकिस्तान टीम पुरजोर कोशिश के बावजूद सिर्फ तीन ही विकेट गिरा सकी. पोन्टिंग ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिखे विचारों के तहत कहा कि पाकिस्तानी अटैक सीरीज में बहुत ही दयनीय रहा है. टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका आक्रमण बहुत ही खराब है.

Another strong day for our Aussies led by that man Mitch Starc (6-66)!#AUSvPAKpic.twitter.com/kLcmZUTuQQ