इसलिए रोहित शर्मा का वनडे में है विराट से ज्यादा प्रभाव, गौतम गंभीर ने कहा

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर मानना है कि सीमित ओवरों के प्रारूपों में भारतीय कप्तान विराट कोहली की तुलना में रोहित शर्मा अधिक प्रभाव डालने में सफल रहे हैं. गंभीर ने हालांकि यह भी माना कि कोहली इन प्रारूपों में रोहित से ज्यादा रन बनायेंगे. गंभीर ने एक कार्यक्रम में कहा ‘‘ सीमित ओवरों के क्रिकेट में इसका ज्यादा महत्व होता है कि कौन अधिक प्रभाव डालता है. कोहली रोहित से ज्यादा रन बनाएंगे, कोहली मौजूदा दौर के खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है. लेकिन मैच में प्रभाव डालने के मामले में रोहित उनसे आगे हैं.' गंभीर ने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि वह (रोहित) सीमित ओवर के प्रारूप में अभी दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज है. वह सर्वकालिक महान क्रिकेटर नहीं है लेकिन मौजूदा समय में सीमित ओवरों के प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं.

