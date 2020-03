इसलिए रोहित शर्मा ने बेस्ट पुलर वाले सवाल पर आईसीसी को किया ट्रोल

इन दिनों कोरोनावायरस की मार क्रिकेट पर भी पड़ी है, जिससे तमाम मैच रद्द हो गए हैं. ऐसे में इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) प्रशंसकों के साथ जुड़ाव बनाए रखने के लिए ट्विटर पर उनसे सवाल पूछ रहा है. और पुरानी तस्वीरें भी पोस्ट कर रहा है. रविवार को ही आईसीसी ने चार बल्लेबाजों की तस्वीर पोस्ट करते हुए सर्वश्रेष्ठ पुल शॉट लगाने वाले बल्लेबाज का नाम पूछा था. दुनिया भर के क्रिकेटप्रेमियों ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया दी. जहां, इस तस्वीर को करीब 17 हजार लोगों ने लाइक किया है, तो वहीं साढ़े छह हजार लोगों ने अपने पसंदीदा पुलर बल्लेबाज का नाम बताया.

Which batsman, past or present, has the best pull shot, in your opinion? pic.twitter.com/TAXf8rr3el