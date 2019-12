इसलिए संजय बांगड़ ने रवींद्र जडेजा को दी क्रुणाल पंड्या पर वरीयता

हाल ही विंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली टी20 टीम में जो चयन हुए, उसमें कुलदीप यादव का नाम देखकर उनके चाहने वाले एक बार फिर से गद्गगद हो गए. पिछली कई सीरीज से कुलदीप यादव एकदम रहस्यमयी तरीके से टीम इंडिया से गायब हो गए थे ! न कोई सफाई न कुछ, एकदम ही कुलदीप यादव को ड्रॉप कर दिया गया. शायद एक वजह यह थी कि टीम मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन व बाकी खिलाड़ियों को आजमाने के लिए अलग-अलग प्रयोग कर रहा था. इससे कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को वॉशिंगटन सुंदर और राहुल चाहर जैसे खिलाड़ियों को परखने का मौका मिला. बहरहाल, अब पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगड़ ने कुलदीप यादव की प्रशंसा करते हुए उनके बेहतर करने की उम्मीद जताई है. वहीं, बांगड़ ने कारण बताते हुए कहा कि वह इलेवन में क्रुणाल पंड्या की जगह रवींद्र जडेजा को खिलाना पसंद करेंगे.

