इसलिए सरफराज खान को नहीं भा रहा है कोरोनावायरस से मिला ब्रेक

मुंबई के इस दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने कहा "यह एंजॉयबल मोमेंट तो नहीं है. बहुत से लोग तकलीफ में हैं लिहाजा इस पल का मजा तो नहीं लिया जा सकता. हां यह जरूर है कि लंबे वक्त के बाद अपने माता-पिता और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है." सरफराज ने कहा कि उनकी बस यही दुआ है कि कोरोना का प्रकोप जल्द से जल्द खत्म हो ताकि क्रिकेट जगत समेत पूरी दुनिया फिर से पटरी पर लौट सके.

इस साल आईपीएल निरस्त होने की आशंकाओं पर किंग्स इलेवन पंजाब के इस 22 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि आईपीएल कब होगा, यह तो बीसीसीआई को ही तय करना है. आईपीएल अगर निरस्त होता है तो भी यह ठीक ही होगा क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता. बीसीसीआई जो भी करेगा वह हम सबके भले के लिए ही करेगा.

