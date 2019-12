इसलिए सौरव गांगुली ने डे-नाइट टेस्ट की तुलना की वर्ल्ड कप फाइनल से, खुलकर की 'दिल की बात'

भारत ने ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में अपना पहला दिन-रात प्रारूप का टेस्ट मैच खेला. अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) न होते तो भारत के लिए यह मुमकिन भी नहीं था. यह गांगुली (Sourav Ganguly) का सपना था और इसे साकार करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. टेस्ट मैच के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में गांगुली ने कहा कि इस मैच के दौरान विश्व कप फाइनल जैसी अनुभूति हुई. पूर्व कप्तान ने कहा, "आप, आस-पास देखिए (प्रशंसकों को दिखाते हुए). क्या आपने यह देखा है? आपने कब आखिरी टेस्ट मैच में इतने दर्शक देखे थे? ऐसा लग रहा है कि यह विश्व कप का फाइनल हो"

