इसलिए सौरव गांगुली ने पैट कमिंस को मिलने वाली मोटी रकम को सही करार दिया

वीरवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी में क्रिकेट पंडित और एक बड़ा वर्ग अभी तक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) को मिलने वाली मोटी रकम पर चर्चा कर रहा है, तो उन्हें मिलने वाली इस रकम पर हैरानी भी जतायी जा रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) की ऊंची रकम को सही बताया है. कमिंस को आईपीएल-2020 की नीलामी में दो बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपये में खरीदा.

