इसलिए सुनील गावस्कर इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन पर बुरी तरह भड़क गए, लेकिन...

पूर्व महान सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन (आईसीए) के अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा के उस बयान पर भड़क गए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि कोरोनावायरस महामहारी के कारण रद्द हुए कई टूर्नामेंटों के कारण खिलाड़ियों के वेतन में कटौती की जा सकती है. आईसीए का यह बयान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के उस फैसले के बाद आया है, जिसके तहत उसने अपने पुरुष क्रिकेटरों के वेतन में 25 फीसद कटौती का ऐलान किया है, जबकि उसकी महिला क्रिकेटरों ने स्वेच्छा से तीन महीने की सेलरी न लेने का ऐलान किया है.

