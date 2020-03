इन वजहों से सुनील जोशी बाकी दावेदारों को पछाड़ चीफ सेलेक्टर बन गए, 'इनसाइड स्टोरी'

करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों और मीडिया का लंबा इंतजार बुधवार को तब खत्म हो गया, जब बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी (Sunil Joshi) को चयन समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया. बहरहाल, जानकारी के अनुसार अब यह खुलासा हुआ है कि आखिर क्यों सुनील जोशी (Sunil Joshi) बाकी दावेदारों को पछाड़ते हुए चेयरमैन का पद ले उड़े. वास्तव में सुनील जोशी के चीफ सेलेक्टर बनने से क्रिकेटप्रेमियों और खिलाड़ियों का बड़ा तबगा बहुत ही हैरान है. कारण यह है कि शॉर्टलिस्ट किए गए पांच उम्मीदवारों में वेंकटेश प्रसाद का भी नाम था, जो जोशी से कहीं ज्यादा प्रबल दावेदार थे और ज्यादा क्रिकेट खेले हुए थे. वहीं हैरानी अजित अगरकर को शार्टलिस्ट किए गए पांच खिलाड़ियों में जगह न देने को लेकर भी थी. बहरहाल अब साफ हो गया कि सुनील जोशी (Sunil Joshi) ने कैसे सभी को पछाड़ते हुए चेयरमैन का पद हासिल कर लिया. और इसमें इंटरव्यू के दौरान जोशी के साफ विचारों ने बड़ा अहम रोल निभाया. जोशी के अलावा अन्य उम्मीदवार राजेश चौहान, शिवरामाकृष्णन और वेंकटेश प्रसाद थे.

Former Spinner Sunil Joshi is the new BCCI Chief Selector and Harvinder Singh is the panel member, Joshi has now replaced MSK Prasad. #BCCIpic.twitter.com/ZUVpwQz8ds