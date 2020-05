इस वजह से टीम विराट ने टेस्ट रैंकिंग में गवायी नंबर एक पायदान और...

भारत ने शुक्रवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Ranking) में अपना शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया को गंवा दिया. भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंप में इस बढ़त को कायम रखा. टेस्ट चैंपियनशिप लीग में छह सीरीज शीर्ष नौ टीमों के बीच खेली गयी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बयान के अनुसार भारत ने अपना स्थान इसलिए गंवाया क्योंकि उसके 2016-17 में 12 टेस्ट जीत के रिकॉर्ड और एक टेस्ट हार को ताजा रैंकिंग से हटा दिया गया. विराट कोहली की टीम ने उस समय अपनी सभी पांचों सीरीज जीती थीं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी शामिल थीं.

Australia captain Tim Paine's goal after the Newlands episode was to turn the team into "heroes" again.



The rise to No.1 in the Test rankings must be an especially satisfying feat for him pic.twitter.com/K1yLyKUXNC