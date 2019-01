इसलिए सचिन तेंदुलकर को लेकर केएल राहुल व हार्दिक पंड्या को ट्रोलर्स ने सुनाई खरी-खोटी

खास बातें हार्दिक-राहुल ये तुमने क्या कहा..! पंड्या-राहुल का विराट कमेंट! ..बात निकली है, तो दूर तलक जाएगी!

ऑस्ट्रेलिया में जारी सीरीज में बल्ले से बुरी तरह नाकाम रहे सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और युवा ऑलराउंडर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं. दरअसल हाल ही में इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने करण जौहर के लोकप्रिय शो 'कॉफी विद करण' में हिस्सा लिया था. और यहां इन्होंने अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ ऐसा कहा, जो क्रिकेट के भगवान के प्रशंसकों को बिल्कल भी रास नहीं आया. फिर क्या था. ये चाहने वाले सोशल मीडिया पर पूरी तरह केएल राहुल और हार्दिक पंड्या पर टूट पड़े. सचिन के इन प्रशंसकों ने दोनों की जमकर खरी खोटी सुनाई.

On #KoffeeWithKaran KL Rahul and Hardik Pandya said Virat Kohli is better than Sachin Tendulkar. Completely agree with them. I also feel Hardik Pandya is a better all-rounder than Kapil Dev and KL Rahul is a better opener than Virender Sehwag. pic.twitter.com/KO4ihBRVpu — Sir Jadeja (@SirJadeja) January 6, 2019

इन दोनों की भागीदारी वाले शो का प्रसारण रविवार को हुआ. होस्ट करण के साथ बातचीत में खुद से जुड़े कई राज खोले. साथ ही, इन दोनों ने अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में भी खुलकर बताया. दोनों से ही करण ने कई मुश्किल सवाल पूछे, जिनका इन दोनों बहादुरी से सामना करते हुए बहुत ही सफाई के साथ जवाब दिया.

' Sachin or Virat '



Elite opinions. pic.twitter.com/SJdV59Mn3X — Freak (@strangerrr_18) January 6, 2019

लेकिन रैपिड -फायर राउंड में सचिन की बाबत जब इनसे सवाल किया गया, तो दोनों के ही जवाब ने मास्टर ब्लास्टर के चाहने वालों को खफा कर दिया. और सोशल मीडिया पर अभी भी केएल राहुल और हार्दिक पंड्या की खिंचाई जारी है. काफी स्टायलिश जीवन जीवन जीने वाले हार्दिक पंड्या और केएल राहुल ने बातचीत में अपनी जीवनशैली, बॉलीवुड, अपने प्रेम आकर्षण, पसंदीदा फिल्म और पसंदीदा अभिनेता व अभिनेत्री के बारे में बातचीत की.

Anushka: People are saying you're better than Sachin, wow !

Kohli: Yeh bhi to dekh kis **** ne bola hai... #KoffeeWithKaran#Pandyapic.twitter.com/URxOsdWHrD — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) January 6, 2019

और क्रिकेटप्रेमियों के लिए यह बहुत ही मसालेदार शो रहा, लेकिन तब तक ही, जब तक मामला रैपिड फायर राउंड में सचिन से जुड़े सवाल तक नहीं पहुंचा. इस राउंड में करण जौहर ने दोनों से ही यह सवाल किया कि वे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों में किसे बेहतर बल्लेबाज मानते हैं. और दोनों ने ही जब विराट का नाम लिया, तो सचिन के चाहने वाले भड़क गए.

Don't get so offended if Hardik Pandya said Virat is better than Sachin. Virat Kohli given him so many chances despite knowing he is not even better than Pat Cummins. — Sunil- The cricketer (@1sInto2s) January 6, 2019

एक फैन ने सोशल मीडिया पर पंड्या पर टोंट कसते हुए कहा कि हार्दिक ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वह बार-बार मौका मिलने पर भी नाकाम रहे और विराट उन्हें पैट कमिंस से भी बेहतर नहीं मानते.

Sachin Ramesh Tendulkar

The God of Cricket.

The Little Master.



Fuck off KL Rahul and Hardik Pandya. You guys have disappointed this nation. And Karan Johar, how pathetic of you to even ask that question.



The best Batsman this world has ever seen #SRTforeverpic.twitter.com/QEFMkECC5S — ???????????????????????????????? ???????????????????? (@Himanshu_1607) January 6, 2019

हिमांशु अरोड़ा नाम के ट्वीटर अकाउंट ने ऐसा सवाल पूछने के लिए ही करण जौहर को भी नहीं बख्शा. इस फैन ने केएल राहुल और पंड्या को लताड़ लगाते हुए सचिन को क्रिकेट का भगवान बताया

इस पर केएल राहुल ने कहा, 'मैं कहूंगा विराट, हां विराट'. वहीं, हार्दिक पंड्या ने इस सवाल पर ज्यादा न सोचते हुए तपाक से विराट कोहली को सचिन से बेहतर बल्लेबाज करार दिया. वहीं दोनों ने महेंद्र सिंह धोनी को विराट कोहली से बेहतर कप्तान बताया