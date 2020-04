इस वजह से वकार यूनुस हैं अभी खाली स्टेडियम में अगले छह महीने तक भी क्रिकेट के आयोजन के खिलाफ

पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच वकार युनूस ने सोमवार को कहा कि वह कोविड-19 महामारी के बीच वह खाली स्टेडियमों में क्रिकेट शुरु करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि जब दुनिया स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है तो ऐसी योजनाओं से अधिक समस्याएँ पैदा हो सकती है. वकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कहा कि अभी किसी भी तरह के क्रिकेट का आयोजन नहीं होना चाहिए. कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में 70,000 लोगों की जान चल गयी हैं.

