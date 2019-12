इसलिए हमें फुटबॉल को लेकर धैर्य दिखाने की है जरूरत, रोहित शर्मा ने कहा

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने वीरवार को कहा कि इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) ने भारतीय फुटबॉल में उसी तरह का योगदान दिया है जिस तरह का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने क्रिकेट में दिया. रोहित ने कहा कि दोनों लीग भारत में मौजूद बेहतरीन प्रतिभाओं को सामने लेकर आई हैं. रोहित को वीरवार को स्पेनिश लीग ला-लीगा ने भारत में अपना ब्रैंड एम्बेसडर नियुक्त किया.

