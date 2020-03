इसलिए रवि शास्त्री ने इस 'मजबूरी के ब्रेक' को टीम विराट के लिए अच्छा करार दिया

भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने कहा है कि कोरोनावायारस (Coroanvirums) के कारण लगा लॉकडाउन भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छा है जिससे उन्हें आराम करना का मौका मिलेगा. शास्त्री ने स्काइ स्पोर्ट्स पर माइकल एथरटन, नासीर हुसैन और रोब की के साथ पोडकास्ट पर बात करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता पर न्यूजीलैंड दौरे की थकान दिखने लगी थी.

"I think the most important thing is safety and not ensuring just your safety but ensuring of safety others as well," said #RaviShastri.



