कपिल देव के पैनल ने की महिला टीम कोच के लिए गैरी कर्स्टन सहित तीन नामों की सिफारिश, लेकिन....

बीसीसीाई द्वारा कपिल देव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच पद के लिए तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया है. कमेटी ने इन तीन नामों की सिफारिश बोर्ड को कर दी है. और महिला टीम का नया कोच कौन होगा, इसका फैसला बोर्ड ही करेगा. इन तीन नामों में भारत को साल 2011 में विश्व कप जिताने वाले कोच गैरी कर्स्टन, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज डब्ल्यूवी रमन और वेंकटेश प्रसाद का नाम शामिल है. इंटरव्यू लेने वाले कमेटी में कपिल देव के अलावा अंशुमन गायकवाड़ और महिला क्रिकेटर शांता रंगास्वामी भी शामिल रहीं. सूत्रों की मानें और जैसा हमने पहले आपको खबर दी थी, उसके अनुसार गैरी कर्स्टन का महिला टीम का नया कोच बनना तय है, लेकिन कर्स्टन की एक जिद उनकी नियुक्ति में आडे़ आ रही है. और बीसीसीआई के अधिकारी उन्हें मनाने की कोशिशें कर रहे हैं.

Gary Kirsten, Venkatesh Prasad and WV Raman shortlisted for India women's coach.



The position has been vacant since Ramesh Powar's term expired on November 30.



