बॉस सौरव गांगुली ने चयन समिति के नए चेयरमैन को लेकर किया बड़ा ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार कमेटी (सीएसी) का ऐलान कर दिया. इस तीन सदस्यीय समेटी में मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और पूर्व महिला क्रिकेटर सुलक्षणा नाइक हैं. यह तीन सदस्यीय कमेटी जल्द ही राष्ट्रीय चयन समिति की खाली हो रहीं दो जगहों के लिए दिग्गज क्रिकेटरों का साक्षत्कार लेगी. बता दें कि वर्तमाान चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का कार्यकाल गुजरते सितंबर महीने में खत्म हो गया, लेकिन उन्हें उन्हें जगह भरे जाने तक अपने पद पर बने रहने को कहा गया है. वर्तमान चयन समिति से एमएसके प्रसाद और गगन खोड़ा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन सदस्यों की भर्ती से पहले ही बॉस सौरव गांगुली ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है.

Sourav Ganguly BCCI CAC | BCCI Cricket Advisory Committee Latest News and Updates; Madan Lal, RP Singh and Sulakshana Naik in BCCI CAC | A new Cricket Advisory Committee was formed 100 days after Ganguly became president; RP Singh,… https://t.co/HsT4nhOrokpic.twitter.com/aDUcqxbGu0