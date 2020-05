ऑस्ट्रेलिया में छह जून से शुरुआत होगी क्रिकेट लेकिन...

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद ऑस्ट्रेलिया में छह जून से डार्विन एवं जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के टी20 टूर्नामेंट के साथ पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला जाएगा. इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को लार या पसीने से गेंद को चमकाने की स्वीकृति नहीं होगी और डार्विन क्रिकेट प्रबंधन (डीसीएम) समूह गेंद को चमकाने के विभिन्न विकल्पों पर गौर कर रहा है, जिसमें अंपायरों की मौजूदगी में वेक्स की पॉलिश लगाना भी शामिल है.

We've announced the list of 20 men and 15 women players to be awarded national contracts for 2020-21.



Find out who joins Marnus Labuschagne and Tahlia McGrath on the contract lists: https://t.co/7kR3WyIETgpic.twitter.com/NSglXONk09