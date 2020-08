जब क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भरा जहाज भयानक समुद्री तूफान में डूब गया, हो गई थी क्रिकेटरों की मौत

The Day Tragedy Struck Hong Kong Cricket Club: क्रिकेटरों की दुनिया बेहद ही रोमांचकारी होती है. क्रिकेट मैच खेलने के लिए क्रिकेटरों को हवाई सफर करने पड़ते हैं, इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिसकी कल्पना हम नहीं करना चाहते हैं. साल 2016 में ब्राजील फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रहा एक प्लेन कोलंबिया में क्रैश हो गया जिसमें खिलाड़ियों की जान चली गई थी. ऐसी ही एक दुर्घटना 10 अक्टूबर 1892 को घटित हुई थी जब एक पूरी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी से भरा जहाज भयानक समुद्री तूफान में फंस गया और क्रिकेटरों के अलावा कुल 114 लोग समुद्र में डूब गए.

ON THIS DAY in 1892 - The entire Hong Kong national cricket team died in a shipwreck off Taiwan.

