आकाश चोपड़ा ने आईसीसी की दशक की टी20 टीम चयन पर उठाया सवाल, तो फैंस भी किया समर्थन

यह पाकिस्तानी प्रशंसक कह रहा है कि मोहम्मद आमिर को जगह क्यों नहीं

Amir better bowler than Bumrah...Babar Azam only batsman of world included in Top 5 all formats...worst team — Zaki Siddiqui (@zaki_u_s) December 27, 2020

यह प्रशंसक कह रहे हैं कि कप्तान कोहली को होना चाहिए था.

Kohli should have been Captain of T20I team decade. — Neerajツ (@MasterOfChase) December 27, 2020

यह फैन चोपड़ा के सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब समझ से परे है

KING ROHIT SHARMA and GAYLE TOGETHER — ANSHUMAN (@AvengerReturns) December 27, 2020

चलिए आकाश चोपड़ा के सवाल पर नजर डाल लीजिए

Only three proper bowlers??? Seriously?? https://t.co/yel0MzNoT3 — Aakash Chopra (@cricketaakash) December 27, 2020

दरअसल आकाश चोपड़ा ने सवाल किया है कि टीम में सिर्फ तीन ही गेंदबाजों को चुना गया है. वाकई बात में दम है. आईसीसी ने पूरी टीम बल्लेबाज और हिटर्स/पार्टटाइम गेंदबाजों से भर दी. ऐसा भी नहीं है कि यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों की यहां कमी है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आखिर कैसा हुआ और क्यों गेंदबाजों की अनदेखी की गई.

