टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा मैच जो खेला गया 12 दिनों तक, दोंनो टीमों ने मिलकर बनाए 1981 रन

ऐसा था वह 'टाइम लैस टेस्ट मैच' (The Timeless Test Match)

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी बल्लेबाजी करते हुए 530 रन बनाए जिसमें 2 बल्लेबाजों ने शतक जमाया और 3 बल्लेबाजों ने अर्दशतकीय पारी खेली. दक्षिण अफ्रीकी टीम की पहली पारी तीसरे दिन तक चली. तीसरे दिन ही इंग्लैंड ने अपनी पारी की शुरूआत की लेकिन पहली पारी में केवल 316 रन ही बना सकी. इंग्लैंड की पहली पारी में किसी बल्लेबाज ने शतक नहीं ठोका. इंग्लैंड ने भी लगभग 2 दिन कर जमकर बल्लेबाजी की. टेस्ट मैच के पांचवें दिन दक्षिण अफ्रीकी ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और एक बार फिर इंग्लैंड गेंदबाजों के सामने डट गए और 481 रन बनाकर आउट हुई.

9 days

The longest cricket test match in history took place in 1939 between South Africa and England in 1939 - lasting 9 days in total.

43hrs 16m of play

1,981 runs scored

5,447 deliveries bowled

Final result?

A draw.