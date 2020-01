विराट कोहली के बेड़े में शामिल हुयी नयी कार, ऑडी के इतने महंगे संस्करण के पहले मालिक बने

भारतीय कप्तान विराट कोहली का जलवा न हार से कम होता है. और न ही वह इससे ज्यादा प्रभावित दिखाई पड़ते हैं. मतलब यह कि मैदान और इससे बाहर के काम अपने तरीके से ही आगे बढ़ते रहते हैं. राजकोट में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे वनडे से ठीक एक दिन पहले ऑडी ने भारत ने अपन नए संस्करण क्यू 8 को वीरवार को मुंबई में लांच किया, तो विराट कोहली यह बेहतरीन कार हासिल करने वाले पहले मालिक बन गए.

बता दें कि विराट कोहली कंपनी के बारत में ब्रांड एंबैस्डर हैं. और उनके पास पहले से ही इस गाड़ी के ज्यादातर मॉडल मौजूद हैं. कोहली कारों के बहुत ही शौकीन हैं. हालांकि यह बात अलग है कि उन्हें सड़कों पर धोनी की तरह बहुत ही कम देखा जाता है.

So @imVkohli gets another @AudiIN in his garage. Yes, the new Audi Q8's first owner is Virat Kohli himself #audiq8@Virat_Official@ViratKohliFCpic.twitter.com/jVjzIRT5av