क्रिकेट के मैदान पर लगभग हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने वाले टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान से बाहर छोटी-छोटी चीजों में खुशियां तलाशते हैं. बेशक क्रिकेट उनका जुनून है लेकिन मैदान के बाहर वक्‍त बिताना और गप्‍पें मारना भी उन्‍हें पसंद है. फिर चाहे यह बीवी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ चांदनी रात में बेंच पर बैठना हो या रोजर फेडरर (Roger Federer) से खेलों पर बातचीत करना हो. कोहली और बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अनुष्का के लिए भारत में प्रशंसकों की बड़ी तादाद के चलते यह सब कर पाना संभव नहीं हो पाता लेकिन न्यूजीलैंड जैसे खूबसूरत देश में कोहली दंपती लंबी वॉक पर जाने और कुदरत की खूबसूरती निहारने का पूरा मजा ले रहे हैं.

DO NOT MISS: @imVkohli speaks about his fondness for Kiwi land, the simple things he loves to do off the field and his memorable meeting with tennis legend @rogerfederer at the @AustralianOpen



