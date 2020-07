वेस्टइंडीज-पाकिस्तान के बाद अब यह टीम जाएगी इंग्लैंड दौरे पर, खेलेगी 3 टी-20 और 3 वनडे मैच, जानिए संभावित शेड्यूल

आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा चार सितंबर से शुरू होगा जिसमें जैव सुरक्षित वातावरण में तीन टी20 और इतने ही एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे. एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है. ‘द डेली टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के अनुसार दौरे की शुरुआत टी20 सीरीज से होगी. टी20 मैच चार, छह और आठ सितंबर को खेले जाएंगे (England vs Australia). इसके बाद 10, 12 और 15 सितंबर को एकदिवसीय मैच होंगे. रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलियाई टीम निजी विमान से इंग्लैंड रवाना होगी और सभी छह मैच साउथम्पटन और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जाने की संभावना है.

The proposed dates for the Australia tour of England in September are:



ODI - September 4,6,8.

T20 - September 10,12,15#ENGvAUS