खिलाड़ियों को जल्द से जल्द नए दिशा-निर्देश की आदत डालनी होगी, अब नहीं कर सकेंगे यह सब

कोविड-19 महामारी के बाद जब खेल शुरू होगा तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को अपनी कुछ आम आदतों को बदलना पड़ेगा क्योंकि वास्तव में आईसीसी के नए दिशा-निर्देश उनके लिए जी के जंजाल से कम होने नहीं जा रहे. खिलाड़ियों को इनसे तालमेल बैठाने में खासा समय लगेगा. मसलन उन्हें अभ्यास के दौरान शौचालय जाने और मैदानी अंपायरों को अपनी कैप या सनग्लास सौंपने की अनुमति नहीं होगी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी, ICC) ने शुक्रवार को कोरोनावायरस के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय टीमों और खिलाड़ियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और सभी को जल्द से जल्द इसकी आदत डाल लेनी होगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के दिशानिर्देशों के अनुसार खिलाड़ी अपने निजी सामान जैसे कैप, तौलिया, सनग्लास, जंपर्स आदि अंपायर या साथियों को नहीं सौंप सकते और उन्हें शारीरिक दूरी बनाये रखनी होगी.

