पदार्पण पर शतक लगाने वाली दो भारतीयों की कहानी, एक बनी रन मशीन, दूसरी को मिले दो मैच

महाराष्ट्र के अहमदनगर में 16 दिसंबर 1974 को जन्मी रेशमा ने नाबाद 104 रन बनाये, लेकिन उन्होंने पहले शतक पूरा किया था. इस तरह से वह पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में पदार्पण वनडे में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय बनी थी. मिताली ने उनके बाद शतक पूरा किया था. भारतीय पुरुष टीम की तरफ से केवल केएल राहुल ही अपने पदार्पण वनडे मैच में शतक लगा पाये हैं. उन्होंने 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में नाबाद 100 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की थी.

Mithali Raj and Reshma Gandhi remain the only opening partnership in ODI history to go unbeaten through the full 50 overs of the innings. https://t.co/cG0VtZx3dn

बहरहाल, मिताली और रेशमा ने उस मैच में पहले विकेट के लिये 258 रन की अटूट साझेदारी की थी. यह तब महिला क्रिकेट में पहले विकेट के लिये नया रिकॉर्ड था जो नौ साल तक उनके नाम पर रहा था भारत ने यह मैच 161 रन से जीता था जो उस समय भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत थी. मिताली इसके बाद भारतीय शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी का मुख्य आधार बन गयी. उन्होंने दस टेस्ट मैच भी खेले जिनमें 214 रन की एक पारी भी शामिल हैं. वह अब तक 209 वनडे मैच खेल चुकी हैं और दुनिया की एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 से अधिक एकदिनी मैच खेले हैं.

यही नहीं मिताली के नाम पर वनडे में 6888 रन दर्ज हैं जो कि विश्व रिकॉर्ड है. उन्होंने ये रन 50.64 की औसत तथा सात शतक और रिकॉर्ड 53 अर्धशतकों की मदद से बनाए हैं. मिताली 50 या इससे अधिक अर्धशतक लगाने वाली दुनिया की एकमात्र बल्लेबाज हैं. मिताली राज ने अपने करियर में बीच में लगातार 109 मैच खेले जो कि विश्व रिकॉर्ड है लेकिन आज से ठीक 21 साल पहले उनके साथ कैंपबेल पार्क में अपने करियर का आगाज करने वाली रेशमा गांधी केवल दो अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेल पायी.

