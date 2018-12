..तो बीसीसीआई को गंवानी पड़ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी व विश्व कप की मेजबानी, आईसीसी ने दी चेतावनी

यूं तो पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर इस समय आईसीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय बोर्ड को कुछ भी करने या मनमानी की छूट मिल जाएगी. आईसीसी ने बीसीसीआई को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसने कुछ मुद्दे नहीं सुलझाए, तो उसे साल 2021 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और 2013 में होने वाले फिफ्टी-फिफ्टी वर्ल्ड कप के आयोजन से हाथ धोना पड़ सकता है. इन दोनों ही बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी भारत को करनी है. वैसे बोर्ड के लिए मसला ज्यादा बड़ा नहीं है. लेकिन आप चाहे कितने भी अमीर क्यों न हों, लेकिन 160 करोड़ रुपये की रकम कोई छोटी-मोटी रकम तो होती नहीं. अब देखना होगा कि बीसीसीआई आईसीसी की वॉर्निंग पर कैसा रवैया अख्तियार करता है.

Bringing back international cricket to Pakistan

Improving relations with the BCCI

Restructuring domestic cricket



Incoming PCB managing director Wasim Khan has outlined his ambitions for when he takes up the role in February 2019.



