...तो मैं धोनी की तरफ देखती तक नहीं, साक्षी ने जन्मदिन पर किए कई खुलासे, VIDEO

एक समय था, जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की लंबी जुल्फें पूरे देश के युवाओं के लिए मॉडल थी और हर बड़े मंच पर उनके लंबे बालों की चर्चा होती रहती थी. बात यहां तक पहुंची कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तक ने सार्वजनिक मंच पर धोनी (MS Dhoni) से कभी भी बाल न कटवाने का अनुरोध किया, लेकिन इसके उलट धोनी की पत्नी साक्षी को धोनी के लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं. अब साक्षी ने कहा है कि जब वे दोनों पहली बार मिले थे और तब अगर धोनी के लंबे बाल होते, तो वह उनकी तरफ देखती तक नहीं. बता दें कि आज वीरवार को साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) का 32वां जन्मदिन है और इसी मौके पर धोनी की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर साक्षी का वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में साक्षी एमएस धोनी (MS Dhoni) को लेकर कई खुलासे किए.

"Cricket is his priority, he's my priority!" The Super Queen behind the Super King. #SuperBirthday@SaakshiSRawat#WhistlePodupic.twitter.com/K7SJ7ejStc