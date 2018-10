...तो 'इतनी पारियां' पहले ही विराट कोहली सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, GRAPHICS

Guwahati Visakhapatnam Pune @imVkohli with three ODI centuries in a row, the first India batsman to achieve the feat!! pic.twitter.com/X5Zwma8QMe

विराट कोहली के विंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के तहत पुणे में खेले गए तीसरे डे-नाइट (मैच रिपोर्ट) मुकाबले में लगातार तीसरा शतक जड़ने के बाद अब सचिन के कट्टटर प्रशंसकों के बीच भी यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि विराट कोहली ही वह बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. सभी अनुमान लगा रहे हैं. अब हम आपको बताएंगे कि विराट कोहली रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ेंगे, बल्कि कितनी पारियां पहले कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे.

साल 2018 में तो मानो विराट के बल्ले से निकल रही आग की लपटों ने दुनिया भर के गेंदबाजों को झुलसा दिया है. इस साल सिर्फ 12 पारियों बना चुके हैं 1,146 रन. और उनका औसत है 163.71, तो वहीं पिछली दस पारियों में वह वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. आखिरी दस पारियों में विराट ने जड़ डाले हैं 995 रन.

क्रिकेटप्रेमी से लेकर पत्रकार हैरान हैं. कोई हंसी-मजाक में कह रहा है कि कोहली नाश्ते में क्या खाते हैं, तो शोएब अख्तर जैसे दिग्गज ने उन्हें महान नई रन मशीन करार देते हुए उनके शतकों की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि भारतीय कप्तान करियर में 120 शतक जड़ेंगे.

The trajectory of Virat Kohli's career ODI runs in this graphic (built by @usmaanalii) illustrate how fast he is scoring relative to other 10,000 run players. If he scores at his current rate he will pass Sachin Tendulkar's runs in 79 fewer innings than it took Tendulkar. #INDvWIpic.twitter.com/HsrPi0K51g